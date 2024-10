Laprimapagina.it - Zagreb: il nuovo singolo “Satelliti”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Da venerdì 11 ottobre 2024 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Dischi Soviet), ildegli, che anticipa l’EP “TERRA BRUCIATA” in uscita l’8 novembre. “” è un brano che racconta di rapporti malati e violenti. Quell’incapacità nel riuscire a restare soli che porta inevitabilmente a costruire legami ossessivi e troppo spesso aggressivi. Prende spunto dai molteplici fatti di cronaca che riempiono le pagine da svariati anni ormai, e questa canzone vorrebbe lanciare un messaggio di salvezza per tutti coloro che rientrano in questa sfera malata. “Se pensi che io sia un mostro, perché stai con me”. Commenta il gruppo: “Il brano è stato registrato presso l’Animal House Studio di Ferrara a cura di Andrea Sologni (Gazebo Penguins) e Federico Viola.