Speed, Keanu Reeves: "Durante le riprese abbiamo provocato veri incidenti col bus, la gente urlava" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dalla reunion delle star Keanu Reeves e Sandra Bullock per celebrare il trentesimo anniversario di Speed sono emersi ricordi non proprio edificanti. Le riprese di Speed, cult del 1994 di Jan de Bont con le star Keanu Reeves e Sandra Bullock, sarebbero andate un po' troppo oltre per amore del realismo. In occasione del trentesimo anniversario del film, celebrato con una proiezione speciale nel corso del Beyond Fest di Los Angeles, Reeves ha rivelato che il bus lanciato a tutta velocità per le vie di Los Angeles avrebbe urtato auto reali terrorizzando i poveri automobilisti Durante la lavorazione. "Non ti ricordi quel giorno sull'autobus?" ha chiesto Keanu Reeves rivolto a Sandra Bullock. "Quando ci scontravamo con tutte le macchine per strada. Ricordo

Keanu Reeves e Sandra Bullock aggiornano su Speed 3 - È chiaro che tutte le parti sono estremamente affezionate al film e al ruolo che ha avuto nel forgiare le loro carriere. I fan desiderano ardentemente che la coppia si riunisca sullo schermo dopo il successo di Speed e La casa sul lago. La Bullock ha scherzato sul fatto che il film sarebbe “la versione geriatrica” e che “non sarebbe veloce”, mentre Reeves ha aggiunto che dovrebbe parlare di ... (Cinefilos.it)

Sandra Bullock e Keanu Reeves di nuovo insieme per celebrare i 30 anni di "Speed". Storia di un'amicizia speciale che non si è mai interrotta - Nulla di più. Al che, è intervenuta l’attrice, aggiungendo che, per fortuna, non c’erano «macchine da presa laggiù, quando il mio mini abito si sollevava nelle sequenze d’azione», ha detto, facendo ridere la sala. Erano assolutamente perfetti». Come se il tempo non fosse mai passato. Ma che il rapporto tra Sandra Bullock e Keanu Reeves sia ancora molto solido è testimoniato dal fatto che la ... (Amica.it)

Sandra Bullock e Keanu Reeves vorrebbero fare Speed 3 - Willem Dafoe difende la sua interpretazione in Speed 2: "Non potevo farla in altro modo" Un titolo molto desiderato A maggio, durante un'intervista al podcast 50 MPH, Reeves e la Bullock avevano giù espresso …. Ieri sera, il regista Jan de Bont si è unito alle star Keanu Reeves e Sandra Bullock alla proiezione del 30° anniversario di Speed, il celebre cult d'azione degli anni Novanta. (Movieplayer.it)