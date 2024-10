Secoloditalia.it - Ristrutturazioni della prima casa, Leo apre al bonus al 50%: “Vediamo le coperture…”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il governo è al lavoro per mantenere ilsullaal 50%, che dal prossimo anno dovrebbe ridursi al 36%. Lo ha spiegato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, chiarendo che il ragionamento in corso si inserisce nel quadrosostenibilità delle misure. “Penso che potremmo ritornare a una detrazione sul 50% per la”, ha detto, intervenendo al convegno “Far crescere insieme l’Italia” organizzato da FdI a Milano. “Dobbiamo fare in modo di agevolare chi vuole fruire di unedilizio per la, compatibilmente con risorse, ci si potrebbe tornare per il resto – ha chiarito – si vedrà”. Dunque, anche le parole di Leo confermano che le linee guida del governo in vistafinanziaria sono il sostegno alle famiglie e insieme all’economia coniugati con la responsabilità.