Ilfattoquotidiano.it - Pokémon, arriva l’espansione “Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti”: le foto in esclusiva di due carte nuove per FqMagazine

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) A partire dall’8 novembre sarà disponibile sul mercato “”, la nuova espansione del gioco didiche porterà nelle mani degli allenatoriispirate al Bioterarium, il paradiso artificiale apparso per la prima volta nelIl tesoro dell’Area Zero Parte II: Il disco indaco dei videogiochi. Set Allenatore Fuoriclasse diIl nuovo set porterà nuovi-ex Teracristal Astrali, come Pikachu-ex ed Exeggutor di Alola-ex, e-ex TeracristalAsso Tattico, 23Illustrazionerare, 11rare Illustrazione speciale (traed aiuto) e seirare iperdorate, e sarà commercializzato sia nelle tradizionali bustine che in set “Allenatore Fuoriclasse”, oltre a collezioni speciali.