Paolini-Zheng oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jasmine Paolini se la vedrà contro Qinwen Zheng nei quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Si trovano l'una di fronte all'altra rispettivamente la terza e la quinta testa di serie della manifestazione. L'azzurra, che ha praticamente ipotecato la qualificazione per le Finals di Riyadh anche a livello di singolare, agli ottavi ha spazzato via in due set la lucky loser russa Erika Andreeva. La padrona di casa, al contrario, ha avuto bisogno di una rimonta per avere la meglio nei confronti della canadese Leylah Fernandez. Tra le due giocatrici si tratta del terzo scontro diretto della carriera, con Zheng che guida il bilancio dei confronti per 2-0 e partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers.

Paolini-Zheng - WTA Wuhan 2024 : orario - programma - tv - streaming - Paolini è infatti ormai certa della qualificazione (sia in singolare che in doppio), mentre la padrona di casa cinese sta battagliando con le americane Emma Navarro e Danielle Collins per l’ottavo e ultimo slot a disposizione per la prestigiosa kermesse di fine stagione. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis. (Oasport.it)

Paolini-Zheng in tv : data - orario - canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 - . In alternativa, anche Sportface. Sarà inoltre possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). (Sportface.it)

LIVE Paolini-Yuan - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : azzurra in campo dopo Zheng-Cristian - Quanto manca per la matematica qualificazione alle Finals in singolare? Poco. Paolini è infatti quinta nella race ed ha un margine di circa 1400 punti su Zheng Quinwen, ottava, per poi scendere ancora di 293 punti trovando Danielle Collins a 3177 lunghezze. Si parte come 5° match dalle 5:00, ma 2° della sessione serale a partire dalle 13:00! . (Oasport.it)