Ilgiorno.it - Muretti a secco dei vigneti. Aiuti in arrivo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ben 2.500 km diche vanno mantenuti - per l’agricoltura e il paesaggio - con relativi costi. A fronte delle spese ingenti, è arrivata ieri da Fondazione Provinea - con il suo presidente Luca Faccinelli - una buona notizia per i viticoltori: "A seguito di un lavoro di concertazione portato avanti per anni, Regione Lombardia ha approvato una misura che prevede tra l’altro sostanziosi contributi (ieri la percentuale non è stata comunicata, ndr.) per la manutenzione straordinaria e il ripristino dei muri aa sostegno dei terrazzamenti.