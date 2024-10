Anteprima24.it - Mondragone, terremoto giudiziario: Tramonti pronta alle dimissioni?

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’indagine che l’ha vista coinvolta, l’assessore Maria Rosariapotrebbe presentare le proprie. Chiedono ledell’assessore Rosariao la revoca dell’incarico da parte del sindaco Francesco Lavanga, i consiglieri comunali di minoranza Achille Cennami, Pasquale Marquez ed Emilio Martucci insieme ai relativi gruppi di opposizione L’inchiesta giudiziaria sulla corruzione che ha coinvolto il consigliere regionale Giovanni Zannini non poteva non avere delle ripercussioni sullo scenario politico della città di. Non solo: quest’inchiesta vede coinvolto anche il marito Alfredo Campoli, imprenditore. Laè stata testimone di nozze del consigliere Zannini.