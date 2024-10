Menarini con Astrolabio. Riparte il progetto d’intervento terapeutico in acqua per 200 bambini di Firenze (Di venerdì 11 ottobre 2024) Più salute, socialità e autonomia, dentro la vasca e nella vita di tutti i giorni. È appena cominciata una nuova stagione di PITA – progetto d’intervento terapeutico in acqua, portato avanti dall’associazione Astrolabio. Un’altra tappa della longeva collaborazione fra l’associazione e il Gruppo Menarini, che dal 2011 sostiene l’iniziativa. Così, anche quest’anno, i bambini con disturbo dello spettro autistico e plurihandicap coinvolti nell’edizione appena avviata dei corsi potranno frequentare attività guidate e strutturate in ambiente acquatico adatte ad assicurare loro benefici considerevoli sotto il profilo cognitivo, motorio e sociale. Dal potenziamento dell’attenzione e delle abilità motorie alla riduzione dell’iperattività, dallo sviluppo delle capacità mnemoniche al miglioramento dell’umore e della socialità. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Più salute, socialità e autonomia, dentro la vasca e nella vita di tutti i giorni. È appena cominciata una nuova stagione di PITA –in, portato avanti dall’associazione. Un’altra tappa della longeva collaborazione fra l’associazione e il Gruppo, che dal 2011 sostiene l’iniziativa. Così, anche quest’anno, icon disturbo dello spettro autistico e plurihandicap coinvolti nell’edizione appena avviata dei corsi potranno frequentare attività guidate e strutturate in ambientetico adatte ad assicurare loro benefici considerevoli sotto il profilo cognitivo, motorio e sociale. Dal potenziamento dell’attenzione e delle abilità motorie alla riduzione dell’iperattività, dallo sviluppo delle capacità mnemoniche al miglioramento dell’umore e della socialità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Menarini con Astrolabio : riparte il Progetto d’Intervento Terapeutico in Acqua per 200 bambini di Firenze - È appena cominciata una nuova stagione di PITA – Progetto d’Intervento Terapeutico in Acqua, portato avanti dall’associazione Astrolabio. Così, anche quest’anno, i bambini con disturbo dello spettro autistico e plurihandicap coinvolti nell’edizione appena avviata dei corsi potranno frequentare attività guidate e strutturate in ambiente acquatico adatte ad assicurare loro benefici ... (Dayitalianews.com)