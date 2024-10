Lanazione.it - Mancano bus. Le famiglie protestano

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Autobus strapieni e per gli studenti che da Agliana vanno a scuola a Pistoia è un’odissea, da quanto riferiscono alcuni genitori cheper i disagi e chiedono soluzioni ad Autolinee Toscane, gestore del trasporto pubblico e alla Regione. "Come l’anno scorso continua a ripetersi il problema – si lamentano alcuni genitori –. Gli autobus della linea 12 da Agliana a Pistoia non passano o sono tanto pieni da non permettere alle persone di salire, quindi neppure ai nostri figli che devono andare a scuola a Pistoia. Bus che arrivano già pieni nella frazione di San Niccolò, ad Agliana. Quando raggiungono la frazione Le Querci verso Pistoia non è possibile salire per andare a scuola,almeno due o tre autobus perché gli studenti e le studentesse siano in sicurezza e possano arrivare in orario".