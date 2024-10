Ilfattoquotidiano.it - L’amore degli irlandesi per la causa palestinese: ecco perché Dublino ha scelto di restare in Libano dopo le minacce di Israele all’Unifil

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel flusso di notizie tragiche dal Medio Oriente, unoaggiornamenti più significativi dell’ultima settimana è stato il rifiuto, lo scorso 6 ottobre, del contingente irlandese dell’Unifil, la forza di interposizione delle Nazioni Unite in, di stanza nel sud del Paese, di assecondare la richiesta dell’esercito israeliano di evacuare la postazione dei peacekeeper, noto come Post 6-52, a circa due chilometri da un’area di intensi scontri armati fra l’IDF ed Hezbollah, lunga la linea Blu di confine fra il. Il No è arrivato sia dal comando Unifil che dal governo irlandese, che hanno chiarito come ogni decisione riguardante il dispiegamento delle truppe spetti esclusivamente all’ONU, non a Tel Aviv. L’attuale primo ministro irlandese Simon Harris ha condannato come ‘sconsiderato’ ogni attacco in prossimità dei peacekeepers.