La cantante Marina Del Grosso contro tutti, cosa è successo durante l'ultima puntata di X Factor? (Di venerdì 11 ottobre 2024) l'ultima puntata di X Factor, andata in onda giovedì 10 ottobre su Sky Uno, ha visto momenti di tensione e scontri inaspettati. Nel corso del secondo appuntamento con i Bootcamp, è stato il turno di Paola Iezzi e Manuel Agnelli di selezionare i quattro talenti che passeranno alla fase successiva degli Home Visit, con l'obiettivo di formare le squadre ufficiali per i Live del talent show. La serata, che doveva essere incentrata sulla scoperta dei talenti, è stata invece segnata dall'atteggiamento della concorrente Marina Del Grosso, che ha provocato una discussione accesa tra i giudici e generato un intenso dibattito sui social. Paola Iezzi, metà dell'iconico duo Paola e Chiara, ha aperto la selezione con una serie di esibizioni che hanno lasciato tutti insoddisfatti, compreso il collega Manuel Agnelli.

X Factor 2024 - concorrente eliminata si scaglia duramente contro uno dei giudici : ecco cos’è successo nella puntata di ieri (Video) - Per @paolaiezzi non ci sono dubbi: Laura deve sedersi. E infatti l’unico pezzo cantato , in italiano, faceva cagare. Tuttavia, nonostante la sua performance impeccabile, la cantante è stata eliminata durante i Bootcamp, una decisione che ha scatenato polemiche e ha fatto discutere non solo i fan ma anche gli appassionati di musica. (Isaechia.it)

X Factor - seconda puntata di Bootcamp : oggi è il turno di Paola Iezzi e Manuel Agnelli - (Adnkronos) – Arriva la seconda parte dei Bootcamp: questa sera nuovo appuntamento di X Factor 2024. Potrà però essere vista anche on demand su Sky, dove resta disponibile, e in chiaro su TV8 il prossimo martedì 15 ottobre alle 21:30. Oggi, giovedì 10 ottobre, la seconda fase dei Bootcamp sarà trasmessa alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW e SkyGo. (Dailyshowmagazine.com)

X Factor - seconda puntata di Bootcamp : oggi è il turno di Paola Iezzi e Manuel Agnelli - Oggi, giovedì 10 ottobre, la seconda fase dei Bootcamp sarà trasmessa alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW e SkyGo.