Ilfattoquotidiano.it - “Io e Giorgia Meloni ci siamo conosciute da pischelle… Ha sempre avuto due ‘palle fumanti’. Quando eravamo single uscivamo a fare aperitivi”: così Anna Falchi sulla Premier

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Cida pischelle, tramite amici in comune:entrambe, lei girava col motorino. Era simpaticissima”,racconta al settimanale “Oggi” l’amicizia con: “Una volta mi invitò ad andare all’inaugurazione di un bar di un suo amico all’Eur. All’epoca ero io il ‘personaggio’, avrei portato visibilità. E lei mi confidò che avrebbe lasciato il Popolo delle libertà per fondare qualcosa di suo. Mi disse: ‘A Berlusconi voglio bene, ma non mi riconosco più in quell’uomo‘. Hadue palle ‘fumanti'”, ha aggiunto la conduttrice de “I fatti vostri“.