Il Pd si sveglia: «Stellantis in fuga». E con Comau se ne va un altro pezzo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mozione unitaria dell’opposizione contro Tavares in vista della sua audizione di oggi in Parlamento. Ma è stata la smania green della sinistra ad affondare l’auto. Sì del governo alla cessione della società di robot. Laverita.info - Il Pd si sveglia: «Stellantis in fuga». E con Comau se ne va un altro pezzo Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mozione unitaria dell’opposizione contro Tavares in vista della sua audizione di oggi in Parlamento. Ma è stata la smania green della sinistra ad affondare l’auto. Sì del governo alla cessione della società di robot.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rivincita Sinner-Shelton agli ottavi dell’Atp di Shanghai: un milione a chi vince il torneo - Jannik Sinner si scontrerà contro l’americano Ben Shelton per il secondo anno di fila agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai: ecco il montepremi ... (quifinanza.it)

Federauto: “Auto elettrica, troppa pressione sui concessionari”. E quelli di Stellantis scrivono alla UE - “I concessionari di autoveicoli sono sottoposti ad una pressione eccessiva la cui origine è il Green Deal Automotive che, con tutti i limiti di una “decarbonizzazione” misurata al tubo di scarico (TTW ... (ilfattoquotidiano.it)

Dispositivi Amazon in sconto per la Festa delle offerte Prime di ottobre - In occasione della Festa delle offerte Prime di Amazon, i dispositivi con Alexa sono in sconto fino al 15 ottobre a prezzi incredibili e convenienti. (quifinanza.it)