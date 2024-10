Francesco Da Vinci ‘Partenope’ | Un messaggio di appartenenza e inclusione

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il panorama musicale partenopeo sta vivendo una nuova stagione di rinascita, anche dal punto di vista linguistico. In questo contesto si inserisceDa, che debutta con il suo primo album di inediti,, uscito il 4 ottobre, insieme al singolo omonimo. L’artista porta avanti la sua visione senza compromessi né seguire la corrente dei featuring e delle collaborazioni, a ogni costo. L’album riflette la sua dedizione alla musica, una vocazione che vive quotidianamente con una squadra di giovani musicisti e produttori, sempre con la sua ferma autonomia creativa. La sua indipendenza non è solo artistica, ma anche imprenditoriale: ha fondato la sua etichetta discografica, 7 Boulevard Music, per gestire a pieno il proprio percorso musicale.