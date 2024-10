Firenze, al Museo Novecento apre il nuovo percorso tattile e polisensoriale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 - In occasione della ventesima Giornata del Contemporaneo, il 12 ottobre, apre al pubblico il percorso tattile e polisensoriale recentemente sviluppato dal Comune di Firenze, Museo Novecento e MUS.E in collaborazione con l'Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Firenze e il Laboratorio GeCo del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università degli Studi di Firenze, con il sostegno del Ministero della Cultura nell'ambito dei progetti PNRR destinati alla “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un ampio accesso e partecipazione alla cultura”. Lanazione.it - Firenze, al Museo Novecento apre il nuovo percorso tattile e polisensoriale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 - In occasione della ventesima Giornata del Contemporaneo, il 12 ottobre,al pubblico ilrecentemente sviluppato dal Comune die MUS.E in collaborazione con l'Unione Italiana ciechi e ipovedenti die il Laboratorio GeCo del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università degli Studi di, con il sostegno del Ministero della Cultura nell'ambito dei progetti PNRR destinati alla “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

