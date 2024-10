Fassino e il profumo rubato: paga 500 euro, reato estinto (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Il procedimento a carico dell'ex sindaco di Torino Piero Fassino, accusato del tentato furto di un profumo da 100 euro nel duty free dell'Aeroporto di Fiumicino, è stato archiviato dal gip del tribunale di Civitavecchia in seguito al pagamento della somma di 500 euro a titolo di “condotta riparatoria”, che ha portato all'estinzione del reato contestato.  L'istanza era stata avanzata alcuni mesi fa dal difensore di Fassino, l'avvocato Fulvio Gianaria, che in quella occasione aveva precisato che comunque “non si tratta di un'ammissione, poichĂ© il video lascia molte ombre, e chiunque pagherebbe 500 euro piuttosto che fare un dibattimento: si tratta di una soluzione pragmatica che risolve un piccolo problema senza affrontare un processo complesso". I fatti oggetto delle accuse risalivano al 15 aprile scorso.   Agi.it - Fassino e il profumo rubato: paga 500 euro, reato estinto Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Il procedimento a carico dell'ex sindaco di Torino Piero, accusato del tentato furto di unda 100nel duty free dell'Aeroporto di Fiumicino, è stato archiviato dal gip del tribunale di Civitavecchia in seguito almento della somma di 500a titolo di “condotta riparatoria”, che ha portato all'estinzione delcontestato.  L'istanza era stata avanzata alcuni mesi fa dal difensore di, l'avvocato Fulvio Gianaria, che in quella occasione aveva precisato che comunque “non si tratta di un'ammissione, poichĂ© il video lascia molte ombre, e chiunque pagherebbe 500piuttosto che fare un dibattimento: si tratta di una soluzione pragmatica che risolve un piccolo problema senza affrontare un processo complesso". I fatti oggetto delle accuse risalivano al 15 aprile scorso.  Â

