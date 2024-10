Eurolega 2024/2025: Milano doma l’ostico Paris, al Forum finisce 79-74 (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Olimpia Milano ha vinto contro il Paris nella sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Un successo molto importante perché è il primo nella competizione per i meneghini, dopo la sconfitta all’esordio contro Monaco, ma anche perché arriva al termine di una partita complicata contro un avversario molto ostico e atletico: 79-74 il risultato finale. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’Eurolega IN DIRETTA CRONACA – Partita che inizia subito con grande intensità in campo, dove si segnano triple importanti già nei primi minuti con Mirotic, Jantunen e Dimitrijevic. Con quattro punti consecutivi, Shorts recupera il mini gap creato da Milano, che poi allunga nuovamente di tre punti con la tripla forzata ma efficace di Mirotic (12-9). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Olimpiaha vinto contro ilnella sfida valida come 2^ giornata dell’di basket. Un successo molto importante perché è il primo nella competizione per i meneghini, dopo la sconfitta all’esordio contro Monaco, ma anche perché arriva al termine di una partita complicata contro un avversario molto ostico e atletico: 79-74 il risultato finale. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’IN DIRETTA CRONACA – Partita che inizia subito con grande intensità in campo, dove si segnano triple importanti già nei primi minuti con Mirotic, Jantunen e Dimitrijevic. Con quattro punti consecutivi, Shorts recupera il mini gap creato da, che poi allunga nuovamente di tre punti con la tripla forzata ma efficace di Mirotic (12-9).

LIVE – Olimpia Milano-Paris 75-73 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 33-34 17? – Cinque punti di Malcolm dopo la forzatura di Mirotic, ora è Milano a chiamare il time out. . La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata. 39-43 22? – Non entra il tiro di Dimitrijevic, Shorts segna i primi punti del quarto. (Sportface.it)

LIVE – Olimpia Milano-Paris 63-71 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 33-31 15? – Tripla centrale di Leday, time out Paris. 58-57 29? – Rimbalzo offensivo e canestro di Diop, poi 2/2 di Shields. 40-47 23? – Hayes 2/2 dopo il fallo di Shields. 63-71 34? – Arcobaleno clamoroso di Shorts, poi tripla di Dimitrijevic e canestro di Malcolm. 1-0 20:32 – Si comincia, primo possesso per l’Olimpia. (Sportface.it)

LIVE – Olimpia Milano-Paris 58-59 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 39-43 22? – Non entra il tiro di Dimitrijevic, Shorts segna i primi punti del quarto. 37-41 FINE SECONDO QUARTO 35-39 20? – Hayes risponde a Mirotic, poi l’Olimpia non trova punti nell’ultimo possesso. 7-5 1? – Fallo in attacco di McCormack, poi a vuoto il primo attacco parigino. Però arriva un brutto attacco meneghino con i passi di Mirotic. (Sportface.it)