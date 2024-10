Lanazione.it - Due giorni all’insegna della cultura nel patrimonio artistico

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che vogliono visitare luoghi di alto, ma che sono spesso inaccessibili. Il finesettimana, domani e domenica, è tutto dedicato alle Giornate Fai d’autunno, giunte quest’anno alla loro tredicesima edizione, con ben 27 luoghi aperti, in nove provinceToscana. Tanti i luoghi d’arte, i borghi, le ville, le chiese e ilambientale che sarà visitabile grazie al lavoro dei volontari e degli “Apprendisti Ciceroni”, gli alunni delle scuole, che come al solito guideranno alla scoperta di queste eccellenze. Alcuni beni saranno aperti solo per gli iscritti al Fondo ambiente italiano, ma la maggior parte sarà accessibile a tutti. Per accedere è necessaria una piccola donazione.