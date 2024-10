David mette tutti d'accordo in società: è lui l'uomo giusto per il futuro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jonathan David Inter. La concorrenza è indubbiamente agguerrita, ma ciò testimonia anche la qualità del profilo. Per strappare Jonathan David al Lille, l'Inter dovrà affrontare non poche rivali, Ilnerazzurro.it - David mette tutti d'accordo in società: è lui l'uomo giusto per il futuro Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) JonathanInter. La concorrenza è indubbiamente agguerrita, ma ciò testimonia anche la qualità del profilo. Per strappare Jonathanal Lille, l'Inter dovrà affrontare non poche rivali,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jonathan David è l’ennesima occasione per l’Inter - ma il tempo stringe : il punto - Taremi e Zielinski sono un indizio su quella che è la metodologia di lavoro in viale della Liberazione: laddove le risorse economiche non abbondano,... (Calciomercato.com)

Solo Haaland è meglio di Jonathan David : il Newcastle insidia Inter e Juventus - La prima tripletta nella stagione 2024/2025 di Ligue 1 non poteva che arrivare da uno degli attaccanti destinati ad agitare i sonni di diversi... (Calciomercato.com)

Jonathan David a parametro 0 : sfida all’orizzonte tra Inter e Juve - Il canadese Jonathan David potrebbe essere il prossimo grosso nome in arrivo in Serie A: è in scadenza con il Lille e piace a Inter e Juve Tuttosport torna a parlare di uno dei giocatori che, con ogni probabilità, animerà maggiormente il calciomercato dell’Inter della prossima estate: ovvero Jonathan David. (Calcionews24.com)