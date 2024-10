Calcio: Inter. Marotta "Classe politica dovrebbe ascoltarci" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Non siamo qui a chiedere soldi, ma un sistema legislativo che riconosca tutte le logiche del Calcio". TRENTO - "Io sono un testimone dell'evoluzione calcistica in atto. Ho vissuto il modello del mecenatismo e ora sto vedendo quello attuale del business. Io e Scaroni rappresentiamo proprietà con all Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Inter. Marotta "Classe politica dovrebbe ascoltarci" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Non siamo qui a chiedere soldi, ma un sistema legislativo che riconosca tutte le logiche del". TRENTO - "Io sono un testimone dell'evoluzione calcistica in atto. Ho vissuto il modello del mecenatismo e ora sto vedendo quello attuale del business. Io e Scaroni rappresentiamo proprietà con all

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Inter. Marotta "Classe politica dovrebbe ascoltarci" - Ho vissuto il modello del mecenatismo e ora sto vedendo quello attuale del business. TRENTO - "Io sono un testimone dell'evoluzione calcistica in atto. "Non siamo qui a chiedere soldi, ma un sistema legislativo che riconosca tutte le logiche del calcio". Io e Scaroni rappresentiamo proprietà con all . (Ilgiornaleditalia.it)

Calciomercato Milan - Fikayo Tomori può tornare in Inghilterra? Le squadre interessate - Tuttavia, lo scenario potrebbe ora essere cambiato dopo questo inizio di stagione. Il difensore del Milan è nel mirino dell’Aston Villa. Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan tornare in Inghilterra nella prossima sessione di calciomercato? Tutte le formazioni interessate al difensore Sirene inglesi su Fikayo Tomori. (Dailymilan.it)

Felipe Melo ha deciso di ritirarsi dal calcio - ma prima c’è l’ultima grande sfida al mondo intero - Felipe Melo ha detto basta, si ritira dal calcio giocato. Continua a leggere . Sarà una edizione storica, una sfida epica visto che per la prima volta, sarà allargata a ben 32 squadre. Una decisione confermata via social ma che nasconde un ultimo grande progetto: giocare con la maglia del Fluminense il prossimo Mondiale per Club nell'estate 2025. (Fanpage.it)