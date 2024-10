Ascolti tv, Italia-Belgio vince la prima serata (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – La partita di Nations League Italia-Belgio, trasmessa ieri sera su Rai1, ha dominato gli Ascolti televisivi, incollando allo schermo 7.095.000 spettatori con uno share del 33,4%. Canale5, con il film 'Endless Love', si posiziona al secondo posto con 2.378.000 spettatori e uno share del 14%. Su Italia1, il ritorno de 'Le Iene presentano: L'articolo Ascolti tv, Italia-Belgio vince la prima serata proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – La partita di Nations League, trasmessa ieri sera su Rai1, ha dominato glitelevisivi, incollando allo schermo 7.095.000 spettatori con uno share del 33,4%. Canale5, con il film 'Endless Love', si posiziona al secondo posto con 2.378.000 spettatori e uno share del 14%. Su1, il ritorno de 'Le Iene presentano: L'articolotv,laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2024 : BOTTO PER IL PARI DI ITALIA-BELGIO (33 - 4%) - ENDLESS LOVE (14%) - LE IENE INSIDE (7 - 1%) SBRANANO L’ALTRA ITALIA (1 - 6%) - 20 7. 17 10. 03 23. 39 17. 38 4. 24 4. . 67 15. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Rai Sport – xItalia-Belgio – 7095 33. 79 17. 59 4. 62 4. 93 5. 78 6. I. 15 x x x x x x x x Italia 1 5. 47 3. 42 21. 20 17. 24 x x x x x x x x Rai2 4. (Bubinoblog)