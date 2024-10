Biccy.it - Argento e Lucarelli, pace da Chiambretti: cosa si erano dette in passato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Asiae Selvaggiasi sono incontrate di nuovo in tv grazie a Pieroche le ha chiamate durante la puntata di Donne Sull’Orlo Di Una Crisi Di Nervi su Rai3. Le due, che inavevano duramente litigato sulla pista di Ballando con le Stelle, hanno fattoconfermando il clima disteso dell’ultimo periodo. “Ci siamo trovate su territori comuni, io l’apprezzo“, ha dichiarato Asia. Selvaggia, ironicamente, ha citato Anna Lou: “Anna Lou è fantastica, non so come sia sopravvissuta con due genitori così ma è incredibile, è una ragazza resiliente”. Quando Asia ha risposto che l’ha cresciuta da sola, la giornalista ha risposto: “Si vede!” tirando indirettamente una frecciatina a Morgan. “Gli scontri a Ballando? Ma sì è tutto, ci siamo anche divertite. Non era finto. Lei ha fatto davvero una tarantella terribile“, le parole di Selvaggia