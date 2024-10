Uomini e Donne, ex protagonista finisce a Chi l’ha visto?, ma ecco cosa succede… (Di giovedì 10 ottobre 2024) Uno dei protagonisti della puntata di Chi l’ha visto? andata in onda ieri sera, è stato Pasquale Stefano Mella, un volto già noto agli affezionati telespettatori dei programmi di Maria De Filippi. Il 94enne siciliano, infatti, era già sbarcato nel parterre di Uomini e Donne ed aveva già preso parte a C’è Posta per te, sempre con la medesima finalità: cercare moglie. ho trovato un video dell’era vip del signor Stefano #chilhavisto pic.twitter.com/m4N8EfmIv0 — Katy?? (@katyeilblu) October 9, 2024 In occasione della puntata di ieri, l’uomo ha ammesso la sua partecipazione a questi programmi: Sono andato su Canale 5 per quattro anni per trovare una donna perché ero solo, da Maria De Filippi. Ho quattro figli: due con la prima moglie e due con la seconda moglie. Isaechia.it - Uomini e Donne, ex protagonista finisce a Chi l’ha visto?, ma ecco cosa succede… Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Uno dei protagonisti della puntata di Chi? andata in onda ieri sera, è stato Pasquale Stefano Mella, un volto già noto agli affezionati telespettatori dei programmi di Maria De Filippi. Il 94enne siciliano, infatti, era già sbarcato nel parterre died aveva già preso parte a C’è Posta per te, sempre con la medesima finalità: cercare moglie. ho trovato un video dell’era vip del signor Stefano #chilhapic.twitter.com/m4N8EfmIv0 — Katy?? (@katyeilblu) October 9, 2024 In occasione della puntata di ieri, l’uomo ha ammesso la sua partecipazione a questi programmi: Sono andato su Canale 5 per quattro anni per trovare una donna perché ero solo, da Maria De Filippi. Ho quattro figli: due con la prima moglie e due con la seconda moglie.

