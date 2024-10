Tennis Djokovic celebra Nadal | Hai ispirato milioni di ragazzini grazie per avermi spinto al limite

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Rafa, un post non è abbastanza per esprimere il rispetto che ho per te e per quello che hai fatto per il nostro sport. Haidi ragazzi a iniziare a giocare, e penso che sia il più grande traguardo a cui si possa aspirare“. Inizia così il bel messaggio che Novakha dedicato a Rafanel giorno in cui lo spagnolo ha annunciato il ritiro al termine della prossima Coppa Davis. “La tua tenacia, la tua dedizione, il tuo spirito combattivo verranno insegnati nei prossimi decenni, la tua eredità vivrà per sempre. Solo tu sai cosa hai dovuto sopportare per diventare un’icona dele dello sport in generale – ha aggiuntonel post pubblicato su Instagram –.persemprealnella nostra rivalità che ha avuto un grande impatto su di me come giocatore.