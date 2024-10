Spagna, la rabbia di De La Fuente: «Non è normale che sia senza contratto: a Luis Enrique non sarebbe successo» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole di Luis De La Fuente, ct della Spagna campione d’Europa: la sua rabbia per il mancato rinnovo del suo contratto Luis De La Fuente, ct della Spagna, ha espresso in una intervista a Cadena Ser la sua frustrazione per il mancato rinnovo del suo contratto. Il ct campione d’Europa con le Furie Rosse Calcionews24.com - Spagna, la rabbia di De La Fuente: «Non è normale che sia senza contratto: a Luis Enrique non sarebbe successo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole diDe La, ct dellacampione d’Europa: la suaper il mancato rinnovo del suoDe La, ct della, ha espresso in una intervista a Cadena Ser la sua frustrazione per il mancato rinnovo del suo. Il ct campione d’Europa con le Furie Rosse

Spagna - de la Fuente : “Non è normale che un campione d’Europa sia senza contratto” - I responsabili sono coloro che coordinano le stagioni. Il problema non sono quelle sei ma le 70 precedenti. Ho avuto offerte come è normale che sia, quello che non è normale è l’attuale situazione. Sugli infortuni: “In media giochiamo una partita al mese. De la Fuente ha proseguito: “Spero che non ci sia alcuna minaccia di sciopero da parte dei giocatori, anche se il numero di partite e il breve ... (Sportface.it)