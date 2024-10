Sondaggi politici, il centrodestra non ha mai avuto così tanti consensi dall’inizio del governo Meloni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il centrodestra arriva al 48,3% dei voti nei Sondaggi politici, il risultato più alto registrato dall'inizio della legislatura nella Supermedia di Youtrend. È merito soprattutto di Fratelli d'Italia, che guadagna mezzo punto in due settimane e sfiora il 30%. Calano leggermente, invece, Lega e Forza Italia. Male il Pd e il resto dell'opposizione, si salva solo il Movimento 5 stelle. Ecco i risultati. Fanpage.it - Sondaggi politici, il centrodestra non ha mai avuto così tanti consensi dall’inizio del governo Meloni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilarriva al 48,3% dei voti nei, il risultato più alto registrato dall'inizio della legislatura nella Supermedia di Youtrend. È merito soprattutto di Fratelli d'Italia, che guadagna mezzo punto in due settimane e sfiora il 30%. Calano leggermente, invece, Lega e Forza Italia. Male il Pd e il resto dell'opposizione, si salva solo il Movimento 5 stelle. Ecco i risultati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sondaggi politici elettorali oggi 10 ottobre 2024 : gli elettori di centrosinistra sono a favore del campo largo - In questo caso, infatti, emerge un’alta percentuale (il 50%) che non vorrebbe Matteo Renzi nella coalizione. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Il 35 per cento risponde “la visione sul conflitto russo-ucraino”, il 29% si divide equamente tra “lavoro e politiche sociali” e “il modo di fare opposizione al governo”, ... (Tpi.it)

Sondaggi politici elettorali oggi 9 ottobre 2024 : calano Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle - bene Pd e Forza Italia. Male Italia Viva - Tra gli altri partiti minori, calano dello 0,2 per cento sia Verdi/Sinistra Italiana (6,9%) che Azione (2,8%) mentre Italia Viva arretra dello 0,3% ed è ora al 2,2 per cento. Secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni cala dello 0,3 per cento ed è ora al 29,5%. Bene Forza Italia che guadagna lo 0,4 per cento portandosi, così, all’8,7% mentre la Lega è all’8,5 per cento, in crescita ... (Tpi.it)

Sondaggi politici : Fdi al 30% - Pd al 23% - +Europa è all'1,5% e perde mezzo punto percentuale. Azione al 3% sale dello 0,5%, Italia Viva è ferma al 2,5%. (Imolaoggi.it)