Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “MALEDUCATA”, Il Nuovo Singolo di Tekla In Arrivo l’11 ottobre 2024

(Di giovedì 10 ottobre 2024) A partire dal, ildi, “”, sarà disponibile sulle piattaforme di streaming e in radio, presentando un’intensa combinazione di chitarra e voce con ritmi marcati. La canzone, dallo stile folk, affronta relazioni complesse e ambigue, esplorando le emozioni altalenanti e le dinamiche interpersonali attraverso una narrazione di passione e confusione. “” è IldiDal, il pubblico potrà ascoltare “”, ildi, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica attraverso LaPop. Un’Intensa Espressione Musicale neldi, “” “” si distingue come un’opera artistica ricca di profondità, dove le chitarre e la voce si uniscono in un intenso connubio sonoro, caratterizzato da decisi stop ritmici.