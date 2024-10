Raffaeli e Baldassarri star a Overtime: "Olimpiadi, emozioni indescrivibili" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’atmosfera di sport, aneddoti e condivisione ha riempito ieri sera il teatro della Filarmonica. A calcare il palco dell’"atto inaugurale della 14ª edizione di Overtime", come definito dal direttore artistico Michele Spagnuolo, le ginnaste della ritmica Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, accompagnate dalla direttrice sportiva Ginnastica Fabriano, Maila Morosin. In una sala gremita, i saluti istituzionali della vicesindaco Francesca D’Alessandro, dell’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi e di quello regionale allo Sport, Chiara Biondi. A moderare l’incontro, la giornalista Mediaset Lucia Blini. "Arrivare al villaggio olimpico è stata un’emozione indescrivibile, ero immersa tra atleti con lo stesso sogno – racconta la ventenne Raffaeli –. Si festeggiava insieme per i risultati, questo mi ha dato tanta forza per superare la paura della pedana. Ilrestodelcarlino.it - Raffaeli e Baldassarri star a Overtime: "Olimpiadi, emozioni indescrivibili" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’atmosfera di sport, aneddoti e condivisione ha riempito ieri sera il teatro della Filarmonica. A calcare il palco dell’"atto inaugurale della 14ª edizione di", come definito dal direttore artistico Michele Spagnuolo, le ginnaste della ritmica Sofiae Milena, accompagnate dalla direttrice sportiva Ginnastica Fabriano, Maila Morosin. In una sala gremita, i saluti istituzionali della vicesindaco Francesca D’Alessandro, dell’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi e di quello regionale allo Sport, Chiara Biondi. A moderare l’incontro, la giornalista Mediaset Lucia Blini. "Arrivare al villaggio olimpico è stata un’emozione indescrivibile, ero immersa tra atleti con lo stesso sogno – racconta la ventenne–. Si festeggiava insieme per i risultati, questo mi ha dato tanta forza per superare la paura della pedana.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raffaeli e Baldassarri incantano prima del via : "Vogliamo trasmettere emozioni alla gente" - Le emozioni delle Olimpiadi sono state forti: "Rappresentare l’Italia, in qualsiasi competizione, è sempre un’emozione unica, figuriamoci ai Giochi olimpici: sentiamo la responsabilità di essere ambasciatrici del nostro paese, ma anche della nostra regione, a cui sono legatissima". Pesaro osserva con stima e curiosità il gran lavoro compiuto in una cittadina di nemmeno 30mila abitanti capace di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Incanto Raffaeli : Sofia vince il bronzo. Risultato storico per la ritmica mai a medaglia individuale nelle Olimpiadi. Ottava la Baldassarri - PARIGI E' terminata la finale olimpica dell'all around di ginnastica artistica. Per l'Italia, e le Marche visto che entrambe appartengono alla Ginnastica Fabriano sotto la guida di... (Corriereadriatico.it)

Incanto Raffaeli : Sofia è in finale per l'oro nella ginnastica ritmica da prima in classifica. Avanti anche la Baldassarri nelle qualificazioni - PARIGI Sognare si può. Perchè dove finisce la realtà iniziano proprio i sogni. Come ha insegnato Walt Disney a generazioni e generazioni. Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri,... (Corriereadriatico.it)

Raffaeli e Baldassarri in finale all-around nella Ginnastica Ritmica - Milena Baldassarri, veterana della squadra, ha portato con sé una grande esperienza internazionale. Le sue esibizioni, caratterizzate da grazia e precisione, hanno impressionato i giudici, garantendole un posto meritato in finale. Le atlete devono dimostrare non solo abilità tecniche, ma anche espressività artistica e coordinazione. (Velvetmag.it)

A che ora è la finale individuale con Raffaeli e Baldassarri oggi in tv? Orario ginnastica ritmica Parigi 2024 - it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal via in programma alle 14:30. Per la prima volta, due individualiste azzurre accedono alla finale olimpica: u appuntamento con la storia, dunque, tutto da seguire. Non solo. E anche Sportface. Sky inoltre mette a disposizione dei propri abbonati 10 canali Eurosport, mentre Dazn offre 8 canali. (Sportface.it)