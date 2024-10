Primo eliminato Amici 24: spoiler terza puntata del 13 ottobre 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Amici 24: Primo eliminato della stagione è Alena! Scopri il verdetto di Luca Rapino e cosa è successo nella terza puntata. L'articolo Primo eliminato Amici 24: spoiler terza puntata del 13 ottobre 2024 proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Primo eliminato Amici 24: spoiler terza puntata del 13 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)24:della stagione è Alena! Scopri il verdetto di Luca Rapino e cosa è successo nella. L'articolo24:del 13proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Anticipazioni Amici 24 del 10/10/24 : ecco chi è il primo allievo eliminato di questa edizione - . Al suo posto entra Chiamamifaro. La sfidante, invece, aveva molto di più da comunicare. Secondo quest’ultimo Alena era qualcosa di già sentito. A giudicare questa prova è Charlie Rapino. Alena perde la sua sfida dopo essere risultata ultima settimana scorsa. Maria De Filippi voleva quasi far esibire i due anche su una cover, ma Rapino non ha voluto sentire altro. (Isaechia.it)

