Philip Morris lancia in Italia il nuovo IQOS ILUMA i PRIME (Di giovedì 10 ottobre 2024) Philip Morris Italia, affiliata Italiana del gruppo Philip Morris International, leader mondiale nei prodotti senza combustione, ha annunciato il lancio in Italia di IQOS ILUMA i PRIME. Il nuovo prodotto rappresenta il dispositivo di punta della nuova serie IQOS ILUMA i, l’ultima e più innovativa all’interno del crescente portafoglio di prodotti senza combustione dedicato agli adulti che altrimenti continuerebbero a fumare o a usare prodotti contenenti nicotina. Philip Morris International ha investito oltre 12,5 miliardi di dollari in sviluppo, validazione scientifica, produzione, commercializzazione e continua innovazione dei suoi prodotti senza combustione, che oggi sono disponibili in oltre 90 mercati nel mondo. Lettera43.it - Philip Morris lancia in Italia il nuovo IQOS ILUMA i PRIME Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), affiliatana del gruppoInternational, leader mondiale nei prodotti senza combustione, ha annunciato il lancio indi. Ilprodotto rappresenta il dispositivo di punta della nuova seriei, l’ultima e più innovativa all’interno del crescente portafoglio di prodotti senza combustione dedicato agli adulti che altrimenti continuerebbero a fumare o a usare prodotti contenenti nicotina.International ha investito oltre 12,5 miliardi di dollari in sviluppo, validazione scientifica, produzione, commercializzazione e continua innovazione dei suoi prodotti senza combustione, che oggi sono disponibili in oltre 90 mercati nel mondo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabacchi - Philip Morris : “Italia ha ruolo centrale in filiera agricola e industriale” - Un grandissimo risultato per una filiera che una volta era solo agricola e oggi è agricola e industriale”. Vogliamo realizzare un futuro senza fumo. È un impianto molto importante perché esporta tantissimo e questa filiera oggi esporta in 40 paesi del mondo, più di filiere storiche del nostro Paese. (Lapresse.it)

Philip Morris Italia festeggia i 10 anni del polo produttivo - "Vogliamo realizzare una trasformazione epocale del nostro business e vogliamo farlo nel modo più sostenibile e responsabile possibile" le parole di Gianluca Iannelli, head of smoke-free products category di Philip Morris Italia. Il tutto per arrivare all'obiettivo, entro il 2030, di avere ricavi netti derivanti dai nuovi prodotti superiori ai due terzi del totale. (Quotidiano.net)

Philip Morris Italia - nuove nomine nel dipartimento relazioni esterne - In questa nuova posizione, Eleonora Santi si occuperà di regolamentazione e advocacy per l’Azienda a livello europeo e internazionale. (Adnkronos) – Philip Morris Italia ha annunciato oggi tre cambiamenti organizzativi per il dipartimento relazioni esterne: Eleonora Santi, attualmente Direttrice del dipartimento, viene promossa a capo degli uffici di Bruxelles di Philip Morris International. (Webmagazine24.it)