“Pagine di fotografia”: decima edizione di Archivi Aperti a Bergamo, Dalmine e Treviglio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pagine di fotografia è il titolo della X edizione di Archivi Aperti (sedi varie, 11-20 ottobre 2024), promossa da Rete fotografia, appuntamento fondamentale nell’ambito della cultura fotografica, rivolto a un pubblico non solo specialistico. La nuova edizione affronterà il complesso rapporto tra fotografia e Editoria, a partire dal convegno di apertura che si terrà venerdì 11 ottobre alla Sala Marco Biagi di Regione Lombardia a Milano. L’incontro inizia alle ore 14.30 con i saluti istituzionali di Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Fabrizio Trisoglio, Presidente di Rete fotografia e Silvia Paoli Presidente Onorario di Rete fotografia. Alle ore 14.45 Mariateresa Cerretelli, moderatrice e Presidente GRIN Gruppo Redattori Iconografici Nazionale, introduce le due tavole rotonde in programma. Bergamonews.it - “Pagine di fotografia”: decima edizione di Archivi Aperti a Bergamo, Dalmine e Treviglio Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)diè il titolo della Xdi(sedi varie, 11-20 ottobre 2024), promossa da Rete, appuntamento fondamentale nell’ambito della cultura fotografica, rivolto a un pubblico non solo specialistico. La nuovaaffronterà il complesso rapporto trae Editoria, a partire dal convegno di apertura che si terrà venerdì 11 ottobre alla Sala Marco Biagi di Regione Lombardia a Milano. L’incontro inizia alle ore 14.30 con i saluti istituzionali di Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Fabrizio Trisoglio, Presidente di Retee Silvia Paoli Presidente Onorario di Rete. Alle ore 14.45 Mariateresa Cerretelli, moderatrice e Presidente GRIN Gruppo Redattori Iconografici Nazionale, introduce le due tavole rotonde in programma.

