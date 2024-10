Mister Movie | Kathy Bates ha scoperto che perdere 45 chili è “un duro lavoro” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Kathy Bates, 76 anni, ha recentemente condiviso la sua esperienza nella perdita di peso, rivelando che perdere 45 chili non è stato affatto facile. Negli ultimi sette anni, l’attrice ha modificato il suo stile di vita e la sua dieta, riuscendo a perdere 80 libbre. Kathy Bates rivela il duro lavoro dietro la sua perdita Mistermovie.it - Mister Movie | Kathy Bates ha scoperto che perdere 45 chili è “un duro lavoro” Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 76 anni, ha recentemente condiviso la sua esperienza nella perdita di peso, rivelando che45non è stato affatto facile. Negli ultimi sette anni, l’attrice ha modificato il suo stile di vita e la sua dieta, riuscendo a80 libbre.rivela ildietro la sua perdita

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kathy Bates e la sua cara mammina : "Quando ho vinto l'Oscar mi ha detto : Non hai mica scoperto la cura per il cancro!" - Kathy Bates ha raccontato la reazione di sua madre all’Oscar che ha vinto per Misery non deve morire, aggiungendo che ha nostalgia di lei. L’attrice dovrebbe ritrarsi dalle scene dopo Matlock, ma ora non è più così sicura. (Comingsoon.it)

Kathy Bates - il commento di sua madre all’Oscar per Misery fu sgradevole : “Lei era così” - E riteneva che l’atteggiamento di Annie – i suoi sbalzi d’umore, gli scoppi di rabbia – non fosse molto diverso da quello della Kathy adolescente, quindi per lei era qualcosa di “già visto”. Le disse che non capiva tanto clamore per il premio, visto che non aveva di certo scoperto una cura per il cancro. (Cinemaserietv.it)

Kathy Bates - la sorprendente reazione della madre all'Oscar per Misery non deve morire - Niente di che "Quando vinsi l'Oscar per Misery non deve morire mi disse di non capire tutto questo entusiasmo, non avevo scoperto …. Bates ha confessato che la madre Bertye Bates non rimase particolarmente impressionata dalla notizia, semplicemente perché non la riteneva così importante da suscitare un clamore come solitamente accade quando si assegnano gli Oscar. (Movieplayer.it)