Liliana Resinovich aveva «lesioni al volto, alla testa e una vertebra»: la nuova relazione medico-legale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Liliana Resinovich, l'indagine prosegue. Una lieve frattura alla lamina della seconda vertebra toracica sarebbe stata riscontrata durante il nuovo esame autoptico sui resti della donna morta nel Ilgazzettino.it - Liliana Resinovich aveva «lesioni al volto, alla testa e una vertebra»: la nuova relazione medico-legale Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), l'indagine prosegue. Una lieve fratturalamina della secondatoracica sarebbe stata riscontrata durante il nuovo esame autoptico sui resti della donna morta nel

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liliana Resinovich - cosa è emerso dalla seconda autopsia : frattura a una vertebra e altre lesioni - L'avvocato Gentile: "Quadro incompatibile con un suicidio". Gli ultimi aggiornamenti sul giallo di Liliana Resinovich dopo la seconda autopsia effettuata lo scorso febbraio: sarebbe stata riscontrata una lieve frattura alla lamina della seconda vertebra toracica, smentita invece la frattura al naso riportata nella prima relazione. (Fanpage.it)

Morte Liliana Resinovich - la cugina Silvia : “Ha sofferto tantissimo - è un suicidio confezionato” - Silvia ha sostenuto che Liliana fosse morta già il 14 dicembre, poiché rimanere nel bosco per ventuno giorni senza segni di aggressione animale e con i vestiti puliti sembra impossibile. La vertebra rotta “Sulle lesioni non prese in considerazione sul corpo di Liliana, in particolare una vertebra rotta, noi non abbiamo ancora niente di ufficiale da parte della dottoressa Cristina Cattaneo. (Thesocialpost.it)

“Potrebbe aver sofferto molto”. Caso Liliana Resinovich - la cugina Silvia in tv - Liliana Resinovich, la confessione dell’amante Claudio Sterpin “Se la notizia fosse vera, prima di tutto ci addolora ancora di più perché vuol dire che Liliana ha sofferto tantissimo prima di morire. Secondo l’uomo, la donna non sarebbe morta per un suo gesto insano. E poi ci ha fatto arrabbiare, perché questo doveva venire fuori già con la prima tac, non dopo tutti questi mesi e anni ... (Caffeinamagazine.it)