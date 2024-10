La statua spacca Napoli. Un Pulcinella di 12 metri . Ironie e allusioni sul web (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con le sue forme ardite, Napoli accoglie a braccia aperte e un pizzico di ironia "Tu si’ ‘na cosa grande", l’ultima opera di Gaetano Pesce, installata ieri in Piazza Municipio. Ma attenzione: se credete che i napoletani siano rimasti muti di fronte all’ennesima installazione provocatoria – dopo la Montagna di sale di Paladino, la Vela rossa di Kapoor o la Vergine degli stracci di Pistoletto – vi sbagliate di grosso. E, infatti, con la consueta verve, il capoluogo fa ciò che sa fare meglio: "inciuciare", impicciarsi e trasformare l’arte in una discussione a metà tra l’Oro di Napoli di Giuseppe Marotta e il sorriso dolceamaro di Paolo Sorrentino. Quotidiano.net - La statua spacca Napoli. Un Pulcinella di 12 metri . Ironie e allusioni sul web Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con le sue forme ardite,accoglie a braccia aperte e un pizzico di ironia "Tu si’ ‘na cosa grande", l’ultima opera di Gaetano Pesce, installata ieri in Piazza Municipio. Ma attenzione: se credete che i napoletani siano rimasti muti di fronte all’ennesima installazione provocatoria – dopo la Montagna di sale di Paladino, la Vela rossa di Kapoor o la Vergine degli stracci di Pistoletto – vi sbagliate di grosso. E, infatti, con la consueta verve, il capoluogo fa ciò che sa fare meglio: "inciuciare", impicciarsi e trasformare l’arte in una discussione a metà tra l’Oro didi Giuseppe Marotta e il sorriso dolceamaro di Paolo Sorrentino.

