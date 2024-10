Iltempo.it - Il "santone del Salento" aggredisce le giornaliste, paura in tv | VIDEO

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Urla e spinte, un atteggiamento aggressivo e pericoloso. A Pomeriggio 5 vanno in onda le immagini del cosiddetto "del", il 40enne Kadir Bouasrya, accusato di essere a capo di una presunta setta a Miggiano, in Puglia, dopo essere stato denunciato dai genitori di alcuni suoi adepti per violenza privata. Da giorni cronisti di stampa e tv sono nella zona per capire come stanno le cose, e oggi l'uomo ha perso le staffe aggredendo due inviate di Rai e Mediaset, leFrancesca Pizzolante (Pomeriggio 5) e Barbara Di Palma (La vita in diretta). Le due croniste stavano cercando di convincere l'uomo a permettere ai medici di visitare due seguaci che vivono con lui, che sarebbero affetti da anemia per seguire le regole della "purificazione dell'anima" come prolungati digiuni.