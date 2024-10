Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Gli esperti spiegano perché servono più risorse (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Salute Mentale delle donne, e non solo, desta preoccupazione. Secondo i dati dell’ISS diffusi in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, il 6% degli adulti italiani riferisce sintomi depressivi. Una quota in calo in generale, ma in aumento nelle persone tra i 18 e i 34 anni. Emerge quindi la necessità di risorse dedicate. Ne parlano gli esperti. Iodonna.it - Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Gli esperti spiegano perché servono più risorse Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladelle donne, e non solo, desta preoccupazione. Secondo i dati dell’ISS diffusi in occasioneche siil 10, il 6% degli adulti italiani riferisce sintomi depressivi. Una quota in calo in generale, ma in aumento nelle persone tra i 18 e i 34 anni. Emerge quindi la necessità didedicate. Ne parlano gli

