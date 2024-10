I "ragazzi" del prof Gonnelli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dai banchi di scuola frequentati ormai qualche decennio fa ad una bella rimpatriata per rivivere i ricordi di un tempo e consolidare un amicizia, che non è mai sfumata nel corso degli anni. La classe del 1981 di Gambassi Terme si è ritrovata a cena per festeggia se stessa in compagnia del "mitico", come lo definiscono loro, professor Gonnelli. "È stata una bellissima serata che si poteva intitolare "E siamo ancora noi – hanato i protagonisti –. Un vero e proprio inno alla coesione sociale, un invito alla Pace nel Mondo. Grazie al quotidiano La Nazione che veicola il nostro messaggio!". Una reunion partecipata, che potrà diventare anche un appuntamento fisso negli anni futuri. Lanazione.it - I "ragazzi" del prof Gonnelli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dai banchi di scuola frequentati ormai qualche decennio fa ad una bella rimpatriata per rivivere i ricordi di un tempo e consolidare un amicizia, che non è mai sfumata nel corso degli anni. La classe del 1981 di Gambassi Terme si è ritrovata a cena per festeggia se stessa in compagnia del "mitico", come lo definiscono loro,essor. "È stata una bellissima serata che si poteva intitolare "E siamo ancora noi – hanato i protagonisti –. Un vero e proprio inno alla coesione sociale, un invito alla Pace nel Mondo. Grazie al quotidiano La Nazione che veicola il nostro messaggio!". Una reunion partecipata, che potrà diventare anche un appuntamento fisso negli anni futuri.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crollo controsoffitto - il professore che ha salvato gli studenti : “4 o 5 hanno proprio rischiato. Ho detto ai ragazzi di uscire di corsa dall’aula” - . L'articolo Crollo controsoffitto, il professore che ha salvato gli studenti: “4 o 5 hanno proprio rischiato. "Di colpo ho sentito uno scricchiolio, mi è venuto istintivo alzare lo sguardo e ho visto una venatura nel controsoffitto e ho detto subito ai ragazzi di uscire di corsa": così Giorgio Boni al Tgr racconta quella manciata di secondi che gli hanno permesso di salvare l'incolumità dei ... (Orizzontescuola.it)

Mirko Campoli - seconda condanna per l’ex prof di religione : “Abusò dei ragazzini”. A luglio la sua tesi : “La carne cardine della salvezza” - Uno di questi, all’epoca degli abusi, era ospite in una casa famiglia in zona Boccea, mentre l’altro ragazzo sarebbe il fratello minore di una delle prime vittime. Le violenze sono state scoperte grazie alle testimonianze delle fidanzate delle vittime e all’aiuto della Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Lazio Monica Sansoni, che si è costituita parte civile. (Ilfattoquotidiano.it)

Grandi pulizie all’Arcadia. Professori “imbianchini“ : "Ora tocca ai ragazzi : scopa e paletta in aula" - E i ragazzi saranno appunto coinvolti. Il nostro intento è prima di tutto educativo". "Aspettiamo interventi indispensabili di manutenzione al tetto – conclude il preside – per evitare danni causati dal maltempo. Anche questo fa la differenza. Già ad agosto abbiamo avuto infiltrazioni, che al momento siamo riusciti a limitare. (Ilgiorno.it)

Andrea Maggi - il prof della tv : “La cura Socrate per i ragazzi” - Non tutti faranno i soldi come youtuber e questo genererà frustrazione, perciò bisogna attrezzarsi a comprendere che la ricchezza non è la felicità. Che era molto più moderno di quanto non si creda. Se ne parla in occasione di episodi eclatanti, ma nelle forme più striscianti è quotidiano, un altro frutto delle frustrazioni di chi vive una vita che non ritiene sua. (Ilfoglio.it)

Andrea Maggi - il prof della tv : “La cura Socrate per i ragazzi” - Quest’anno vorrei leggere brani da ‘La Gerusalemme liberata’ per far capire tante cose sulla guerra. La prevenzione è ancora nel dialogo. La filosofia declinata a seconda dell’uditorio può essere una compagna di viaggio fin dalla tenera età perché aiuta a dialogare anche con se stessi e a evitare, per esempio, che ci si iscriva alle superiori o a una facoltà universitaria influenzati dai sogni ... (Ilfoglio.it)