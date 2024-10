361magazine.com - Grande Fratello, Jessica e la confessione hot su un gieffino

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Morlacchi fa unahot su un concorrente. Ecco cosa è emersoMorlacchi riuscirà a trovare l’amore durante la sua permanenza in Casa? La nota cantante da quando ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia è in cerca della sua anima gemella.dopo essersi avvicinata a Giglio, purtroppo ha dovuto fare dei passi indietro nel momento in cui il giovane ha chiarito con la concorrente di rimanere amici e di non rovinare il meraviglioso rapporto inastaurato. Leggi anche, Shaila dimentica Lorenzo e Javier: l’ultima mossa Le dichiarazioni della cantante Stando a quanto riporta Novella2000, nelle ultime ore in Casa,chiacchierando con Luca Calvani si è lasciata sfuggire alcune confessioni hot.