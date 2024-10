Gispi, in calendario due tornei doc (Di giovedì 10 ottobre 2024) I Gispi Tigers del nuovo tecnico Lorenzo Vannini debutteranno nel campionato di Serie C 2024/25 il prossimo 20 ottobre contro l’Unione Rugby Montelupo, nella prima fase del campionato dopo aver osservato un turno di riposo. Ma anche le formazioni giovanili, il vero motore del club nonché serbatoio principale del movimento rugbistico pratese, hanno ripreso gli allenamenti. E nelle prossime settimane, gli impianti di Coiano ospiteranno due tornei ormai tradizionali organizzati dal Gispi che porteranno a prato giovanissimi rugbisti di tutta Italia (con altri due in rampa di lancio per il prossimo anno). Il primo, in ordine cronologico, sarà il "Torneo Compiani": intitolato alla memoria dell’ex-dirigente Stefano Compiani, si rivolge alle categorie U8 e U10 e si svolgerà domenica 20 ottobre. Lanazione.it - Gispi, in calendario due tornei doc Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ITigers del nuovo tecnico Lorenzo Vannini debutteranno nel campionato di Serie C 2024/25 il prossimo 20 ottobre contro l’Unione Rugby Montelupo, nella prima fase del campionato dopo aver osservato un turno di riposo. Ma anche le formazioni giovanili, il vero motore del club nonché serbatoio principale del movimento rugbistico pratese, hanno ripreso gli allenamenti. E nelle prossime settimane, gli impianti di Coiano ospiteranno dueormai tradizionali organizzati dalche porteranno a prato giovanissimi rugbisti di tutta Italia (con altri due in rampa di lancio per il prossimo anno). Il primo, in ordine cronologico, sarà il "Torneo Compiani": intitolato alla memoria dell’ex-dirigente Stefano Compiani, si rivolge alle categorie U8 e U10 e si svolgerà domenica 20 ottobre.

