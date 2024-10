Dilei.it - Ghali in lacrime: “Ho pensato di smettere con la musica”. La dedica alla mamma

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è un artista che più volte ci ha mostrato il suo lato personale e sincero: impegnato in tematiche sociali, non ha paura di protestare per la liberazione del popolo palestinese. Ultimamente ha scelto di condividere uno dei momenti più duri della sua vita con un lungo post su X, rivelando che sua madre, per la terza volta, sta affrontando il cancro. Una notizia devastante che ha spinto il cantante a riflettere profondamente e a trovare nellala sua ancora di salvezza. Nei giorni trascorsi accantomadre in ospedale,ha scritto il brano Niente panico, definendolola canzone più importante della sua vita., la tentazione di lasciare la“Miasi doveva operare, un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio.