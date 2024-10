Lanazione.it - Festa della Madonna del Rosario a Castiglion Fibocchi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – In occasionedeldel primo fine settimana di ottobre ai consiglieri comunali e i volontari del gruppo di maggioranza Il Futuro Insieme hanno deciso di organizzare un piccolo stand enogastronomico con panini, dolci e bevande finalizzato alla raccolta di fondi da donare alla Pubblica Assistenza locale. La decisione è stata presa dalla giunta e dai consiglieri comunali considerando che nessun’altra associazione del territorio aveva aderito alla richiesta dell’Amministrazione comunale di allestire lo stand per offrire un servizio ai visitatori. Da una criticità gli amministratori hanno deciso di mettersi in gioco e ricavarne un'opportunità per raccogliere fondi da donare alla P.A. del paese.