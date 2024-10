Club del Sole accelera crescita, fatturato oltre 110 milioni e nuove acquisizioni nel 2025 (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Club del Sole annuncia i risultati positivi della stagione 2024 e le prospettive per il 2025. Con un fatturato che ha superato i 110 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2023 e in linea con le previsioni, l'azienda – si legge in una nota – "conferma il suo ruolo di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –delannuncia i risultati positivi della stagione 2024 e le prospettive per il. Con unche ha superato i 110di euro, indel 10% rispetto al 2023 e in linea con le previsioni, l'azienda – si legge in una nota – "conferma il suo ruolo di

Solet arriva in Serie A - ma non all’Inter. Il suo nuovo club - C’è l’accordo verbale tra il calciatore e i bianconeri, mancano i passi formali per la chiusura. Gli austriaci non guadagneranno nulla, Solet arriverà comunque in Italia. Già in quel mese si parlava di una sua cessione da parte del Red Bull Salisburgo con l’obiettivo di monetizzare, oggi il trasferimento si sta ufficializzando. (Inter-news.it)

Conte a Sky Sport : “Vogliamo chiedere scusa ai tifosi - ci siamo sciolti come neve al sole. Osimhen? Domanda da fare al club” - Dopo la deludente sconfitta contro il Verona, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo un profondo disappunto per le recenti performance della sua squadra e offrendo scuse ai tifosi partenopei. ” Il Napoli, ora, si trova a dover affrontare una fase delicata della stagione, e gli occhi saranno puntati su come la squadra e il tecnico affronteranno le ... (Napolipiu.com)

Takyon sigla un accordo con Club del Sole - Per noi un accordo con uno dei gruppi di Villaggi più rinomati in Italia significa estendere i benefici della nostra soluzione a un pubblico più ampio, proponendola tra gli altri anche a famiglie con figli: coi bambini l’imprevisto è dietro l’angolo, e grazie alla possibilità di rivendere la prenotazione garantiamo maggior flessibilità anche a chi fatica di più a pianificare i dettagli di una ... (Lombardiaeconomy.it)