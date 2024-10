Ilfattoquotidiano.it - “Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita. Ci vuole tanta fortuna nella vita”: momento sexy ad “Affari Tuoi” e Stefano De Martino ride imbarazzato

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Momentiad “” con al centroDe, suo malgrado. La concorrente Alessia della Regione Calabria e fisioterapista di Rossano Calabro, in puntata con la sorella Federica, ha movimentato la puntata. Ad un certo punto, durante il gioco, Alessia si è rivolto al conduttore: “Ci, non ti dico cosa. Ciunil tuo. Un, anche metà”. Il diretto interessato è scoppiato are in forte imbarazzo, mentre sui social circolavano in contemporanea vecchie foto di Dea mostrare glutei “importanti. E non è tutto. Alessia ha anche preso di mira il temutissimo dottore: “Ho fatto un corso di ipnosi a Torino. Funziona. Voglio usarla con il dottore. Chissà, magari riusciamo a fargli una macumba. Voglio provare a ipnotizzarlo dalla telecamera”. Il risultato? La concorrente si è portata a casa 30mila euro.