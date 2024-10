Anticipazionitv.it - Chiara Ferragni pronta a fare il grande passo con Silvio Campara ma lui frena: il motivo

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La relazione tra, CEO di Golden Goose, sembra procedere a grandi passi. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica,sarebbea ufficializzare la loro storia, matentenna,to dalla sua situazione con l’ex moglie. Rosica ha inoltre confermato cheinvestirà anche nelle aziende della. Tuttavia, il gossip ha sollevato polemiche, soprattutto per il dispiacere legato alla rottura dicon la sua ex moglie, con Rosica che accusadi aver “rovinato due famiglie”. Ecco tutti i dettagli della vicenda. Il desiderio didi ufficializzare la storia Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica,sarebbea rendere pubblica la sua relazione con. Nonostante il momento felice,sembrare, soprattutto per la delicata situazione legata alla sua ex moglie.