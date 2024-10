Champagne – Peppino di Capri, primo ciak per il film tv girato tra Napoli e l’isola azzurra (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono iniziate le riprese tra Capri e Napoli del film tv “Champagne-Peppino di Capri”, una coproduzione Rai Fiction-O’ Groove con la regia di Cinzia TH Torrini. Nel cast, Francesco del Gaudio nel ruolo di Peppino di Capri, Arianna Di Claudio, Gaja Masciale e con la partecipazione di Antonia Truppo e con Gianluca di Gennaro. Peppino di Capri è un artista noto in tutto il mondo, ma la sua biografia straordinaria e avventurosa è ancora poco conosciuta. Nel 1943, grazie al dono dell’orecchio assoluto, a soli quattro anni suona per i soldati americani di stanza a Capri per aiutare la sua famiglia. È il primo in Italia a far conoscere il twist e a portare nel nostro Paese il rock. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono iniziate le riprese tradeltv “di”, una coproduzione Rai Fiction-O’ Groove con la regia di Cinzia TH Torrini. Nel cast, Francesco del Gaudio nel ruolo didi, Arianna Di Claudio, Gaja Masciale e con la partecipazione di Antonia Truppo e con Gianluca di Gennaro.diè un artista noto in tutto il mondo, ma la sua biografia straordinaria e avventurosa è ancora poco conosciuta. Nel 1943, grazie al dono dell’orecchio assoluto, a soli quattro anni suona per i soldati americani di stanza aper aiutare la sua famiglia. È ilin Italia a far conoscere il twist e a portare nel nostro Paese il rock.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ischia : il nuovo singolo dei Fitness Forever feat. Peppino Di Capri - Anche per questo nuovo singolo dei Fitness Forever - uscito ieri, 9 ottobre - c’è un featuring d’eccezione. . Dopo la pubblicazione del singolo “A vele spiegate” (feat. . Calcutta) la band Fitness Forever pubblica il secondo singolo “Ischia” che anticipa il prossimo album previsto per l’8 novembre. (Napolitoday.it)

S’intitola “Ischia” (feat. Peppino Di Capri) il secondo singolo dei Fitness Forever che anticipa il nuovo album - Tutto questo per non parlare di successi immortali del suo songbook come “Champagne”, “Roberta”, “Nessuno al mondo”, “Il sognatore” che l’hanno reso famosissimo anche dall’altra parte dell’oceano (sono frequenti ancora oggi le sue tournée in Stati Uniti, Canada e Sud America, con il Brasile in particolare dove è ormai una divinità). (Anteprima24.it)

Cinzia Th Torrini al Magna Graecia : “Sto lavorando per un film su Peppino Di Capri. Ai giovani registi consiglio di iniziare facendo cortometraggi” - È stato pazzesco. Intervista alla regista Cinzia Th Torrini Cinzia Th Torrini, insieme a Cristina Rambaldi ed Enzo Sisti, ha premiato al Magna Graecia come miglior opera prima e seconde internazionali Abang e Adik (“Come fratelli”) di Lay Jin Ong. Quando leggo una storia ci deve essere la possibilità, in primis per me, di identificarmi. (Superguidatv.it)