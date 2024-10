Bonus di Natale da 100 euro: chi ne ha diritto. E come richiederlo (Di giovedì 10 ottobre 2024) l'Agenzia ricorda che il Bonus "è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni" e cioè che "abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico" oppure, "in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale" L'articolo Bonus di Natale da 100 euro: chi ne ha diritto. E come richiederlo proviene da Firenze Post. .com - Bonus di Natale da 100 euro: chi ne ha diritto. E come richiederlo Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) l'Agenzia ricorda che il"è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni" e cioè che "abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000; abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico" oppure, "in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale" L'articolodida 100: chi ne ha. Eproviene da Firenze Post.

