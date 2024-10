Inter-news.it - Visnadi: «Inzaghi intelligente, no al Manchester United! 2 motivi»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), che reputatra i migliori allenatori europei in circolazione nonché una persona, ha spiegato idel rifiuto del mister dell’Inter al corteggiamento del– Come già raccontato, Simone, corteggiato dal, avrebbe rifiutato due volte il trasferimento in Premier League. Gianni, su Radio Radio Mattino Sport e News, dice la sua sulla situazione: «Non escludo che lopossa pensare a, che è uno dei migliori allenatori europei, ma escludo che lui possa considerare lo. Inoltre, non parla inglese. L’ultima cosa che può fare un ragazzocome il tecnico dell’Inter è andare in quel ginepraio e non parlare quella lingua».