"Temptation Island", Filippo interrompe il weekend della coppia: cos'è successo (VIDEO)

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) News Tv. Nel corsoquinta puntata di, in onda ieri, martedì 8 ottobre 2024, su Canale 5, ne abbiamo viste delle belle: la scena più epica di tutte è stata quandoBisciglia è salito in barca per raggiungere il fidanzato e la tentatrice. Il conduttore, che di solito fa avanti e indietro dal villaggio al falò perché sempre più ragazzi non accettano le richieste di falò di confronto delle fidanzate, questa volta ha fatto un salto di qualità.? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, la violenta reazione di Alfonso: furioso con la fidanzata Leggi anche: Fiocco rosa per Barbara D’Urso: la splendida notizia in famiglia “”, Giulia decide di richiedere il falò Giulia Duranti e Mirco Rossi stanno insieme da 9 anni, ma negli ultimi tempi la loro relazione non sta andando bene.