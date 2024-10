Temptation Island 2024, Giulia chiede a Filippo di interrompere l’esterna di Mirco con Alessia | Video Witty Tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Colpo di scena nella coppia formata da Giulia e Mirco durante la quinta puntata di Temptation Island 2024. Dopo aver chiesto il falò di confronto immediato, rifiutato dal suo fidanzato, Giulia è stata chiamata nel pinnettu dove ha visto diversi Video che l’hanno lasciata senza parole. Mirco infatti si è molto avvicinato alla single Alessia e i due hanno trascorso le giornate tra coccole e confidenze sotto le coperte al punto che più volte sono stati sul punto di baciarsi. Giulia ha visto anche che il suo ragazzo ha trascorso la notte sulla spiaggia, fino all’alba, con la tentatrice. Filippo poi è entrato nel villaggio delle fidanzate per parlare con Giulia e le ha spiegato che Mirco si trovava fuori per un weekend con la single Alessia. A quel punto Giulia ha chiesto al conduttore di andarlo a prendere e Filippo in barca ha interrotto la loro esterna. Superguidatv.it - Temptation Island 2024, Giulia chiede a Filippo di interrompere l’esterna di Mirco con Alessia | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Colpo di scena nella coppia formata dadurante la quinta puntata di. Dopo aver chiesto il falò di confronto immediato, rifiutato dal suo fidanzato,è stata chiamata nel pinnettu dove ha visto diversiche l’hanno lasciata senza parole.infatti si è molto avvicinato alla singlee i due hanno trascorso le giornate tra coccole e confidenze sotto le coperte al punto che più volte sono stati sul punto di baciarsi.ha visto anche che il suo ragazzo ha trascorso la notte sulla spiaggia, fino all’alba, con la tentatrice.poi è entrato nel villaggio delle fidanzate per parlare cone le ha spiegato chesi trovava fuori per un weekend con la single. A quel puntoha chiesto al conduttore di andarlo a prendere ein barca ha interrotto la loro esterna.

