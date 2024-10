Anteprima24.it - Stop interno per i Boars contro Bisceglie: la Miwa cede il passo ai Lions

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento non riesce a bissare il successo di domenica, uscendo sconfitta dal Pala, ancora imbattuti. Isono costretti ad inseguire sin dalle prime battute, pagando dazio per le basse percentuali al tiro, rispetto ad unapiù prolifica dall’arco. I ritmi si fanno subito intensi e a prendere maggiore confidenza con il parquet è, che si porta sul 2-9 dopo pochi minuti, costringendo coach Parrillo a fermare il gioco. Laprova a restare agganciata con Rianna, maallunga nuovamente, chiudendo il primo periodo avanti 11-20. Irientrano in campo con forte determinazione e, in poco più due minuti di gioco, riducono sensibilmente il gap, trascinati dalla solita grinta di capitan Murolo.